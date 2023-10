Republica Moldova obține sprijin financiar pentru eficiența energetică în cadrul celei de-a 4-a ediție a Conferinței Ministeriale a Platformei de Sprijin pentru Moldova

10:10

Cruzi sau gătiţi, sub formă de suc sau de piure, morcovii nu pot să lipsească din nicio farfurie. În plus, pot reduce simptomele neplăcute ale anumitor boli. Morcovul este un adevărat medicament natural, graţie concentraţiei ridicate de vitamine şi săruri minerale (potasiu, calciu şi magneziu). E bogat în vitamina C şi mai ales în provitamina […]