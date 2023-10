Moldova și-a crescut exporturile către România, ajungând la 1,3 miliarde USD în valoare anuală

07:40

Cum ajută autoritățile moldoveni în Israel – au pus drapelul Israelului pe clădirea Parlamentului, au pus poze pe Facebook, au adunat like-uri și cam gata, constată Natalia Morari în cadrul emisiunii Morari NEWS. Ce timpuri am ajuns! Ce timpuri! Un om condamnat definitiv și irevocabil la ani grei de pușcărie a ajuns să devină erou […]