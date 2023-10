Mai multă gheață decât carne. 67% din produsele congelate din pește și fructe de mare vândute în Moldova nu corespund criteriilor

09:20

Autoritățile au decis să schimbe regulile jocului pentru cei care instalează acasă sau alte surse de energie regenerabilă. Acum beneficiile vor fi mai mici, iar rambursarea, respectiv va fi mai lungă. NM vă explică ce și de ce a propus Ministerul Energiei. Cum stau lucrurile acum? Din 2016, în Republica Moldova este în vigoare legea