DOC/ Cât de multă gheață este în produsele congelate de pește sau fructe de mare? ANSA a publicat un raport al investigațiilor desfășurate

14:00

UPDATE 13:56 Reprezentantul special al Statelor Unite pentru redresarea economică a Ucrainei, Penny Pritzker, a sosit la Kiev. Aceasta este prima vizită a lui Pritzker în Ucraina de la preluarea mandatului. ️US representative for Ukraine's economic recovery arrives in Kyiv. Penny Pritzker, the U.S. Special Representative for Economic Recovery in Ukraine, arrived in Kyiv on Oct....