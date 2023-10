Secretarul general al Guvernului României: Ajutorul oferit e o investiție în cetățenii R. Moldova, care împart aceleași valori europene

21:10

Ronen Bar, şeful agenţiei israeliene de informaţii interne Shin Bet, şi-a asumat luni responsabilitatea pentru că serviciile sale nu au reuşit să împiedice Hamas să îşi desfăşoare asaltul sângeros din 7 octombrie asupra oraşelor israeliene, relatează The Times of Israel, citat de News.ro. "În ciuda unei serii de acţiuni pe care le-am desfăşurat, din păcate, sâmbătă nu am reuşit să generăm un avertisment suficient care să permită contracararea atacului", a declarat directorul Shin Bet, Ronen Bar,...