Igor Munteanu: ”Zona gri” nu ține doar de lumea rusă, ci și atunci când statul de drept este doar pentru cei aleși

"Am avut o convorbire telefonică cu Ministrul de Externe al Republicii Arabe Egipte, Sameh Hassan Shoukry, cu care am discutat despre situația cetățenilor moldoveni din Fâșia Gaza. Am subliniat importanța coordonării eforturilor umanitare la nivel internațional pentru a asigura evacuarea în siguranță a civililor, inclusiv a cetățenilor moldoveni, prin punctul de trecere Rafah, de la […]