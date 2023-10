Cetățenii ar putea rămâne fără căldură? Termoelectrica și CET-Nord, în datorii după ce consumatorii nu au achitat pentru gazul livrat

17:20

Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis Cod galben de intensificări ale vântului pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea meteo va fi valabilă pentru ziua de 16 octombrie, între orele 03:00 și 17:00. „În intervalul menționat pe arii extinse se prevăd intensificări ale vântului nord-vestic în rafale de până la 15-20 m/s”, au comunicat meteorologii. […] The post Alertă meteo: cod galben de intensificări ale vântului în toată țara appeared first on NewsMaker.