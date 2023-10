NM Espresso: despre lupta cu dezinformarea, visul lui Șor și plângerea lui Ceban împotriva lui Chironda

11:30

Dictatorul rus Vladimir Putin a comentat în cadrul unei conferințe de presă din 13 octombrie, în Kîrghizia, furnizările de gaz ale concernului Gazprom, controlat de regimul de la Kremlin, către Republica Moldova. Putin a spus că în timpul negocierilor contractului de furnizare a gazului din 2021, Gazprom a răspuns nevoilor Moldovei de stabilire a prețului […]