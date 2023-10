Două violoniste și o solistă de balet s-au ales cu titlul onorific „Artist al Poporului”. Maia Sandu a semnat decretul

10:00

Minsitrul Afacerilor Externe și Integrării Europene Nicu Popescu a avut o conversație telefonică cu omologul său egiptean Sameh Hassan Shoukry despre cetățenii Republicii Moldova din Fâșia Gaza – teritoriu de unde gruparea teroristă palestiniană Hamas lansează atacuri asupra Israelului. Șeful diplomației de la Chișinău a declarat că a primit asigurări că deîndată ce „circumstanțele vor […] The post Popescu a discutat cu omologul său egiptean: „Reprezentantul nostru consular se va deplasa la Rafah pentru a ajuta moldovenii să fie evacuați din Fâșia Gaza către Cairo” appeared first on NewsMaker.