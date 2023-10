Peste 30 de state și zeci de organizații internaționale și financiare se vor reuni mâine la Chișinău, în cadrul ediției a 4-a a Platformei de sprijin pentru Republica Moldova

17:10

Echipa FIRST Global Team Moldova, formată din 10 membri: șapte tineri și trei mentori, a obținut Medalia de aur pentru Inovație în Inginerie și Medalia de argint pentru Proiectul de inovație din domeniul energiei regenerabile.Competiția de robotică FIRST Global Challenge are loc în orașul-stat Singapore între 7 și 10 octombrie 2023.