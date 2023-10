Maia Sandu: Ar putea să apară o șansă „geopolitică” de rezolvare a conflictului transnistrean, dacă nu, Moldova va intra în UE cu malul drept, apoi cu cel stâng al Nistrului

12:00

Autoritățile Republicii Moldova au realizat o parte dintre condiționalitățile Comisiei Europene pe domeniul justiției, însă multe aspecte nu depind de Guvern, spune ministrul Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, potrivit căreia Guvernul și Parlamentul au aprobat legile necesare reformei justiției, însă implementarea lor depinde de alte entități. Potrivit ministrului, Republica Moldova mai are timp până la sfârșitul lunii ... Îndeplinirea condiționalităților UE pe justiție pentru Moldova vor mai dura – O parte din ele nu depind de Guvern The post Îndeplinirea condiționalităților UE pe justiție pentru Moldova vor mai dura – O parte din ele nu depind de Guvern appeared first on Politik.