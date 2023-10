VIDEO Sandu a vorbit despre război, Ceban și Chironda merg în judecată, iar Chișinăul se pregătește de un nou summit

09:20

Melodia „Это пройдет" (în trad.: „Va trece") a trupei punk rusești „Порнофильмы" a fost adăugată pe lista informațiilor interzise în Rusia. Informația a fost raportată de „Roskomsvoboda", o organizație neguvernamentală rusă care sprijină rețelele deschise de autoreglementare și protecția drepturilor digitale ale utilizatorilor de internet, scrie Radio Svoboda. Organizația sugerează că blocarea a fost inițiată […]