video | Maia Sandu: R. Moldova n-ar mai exista, probabil, ca stat liber, dacă Rusia învinge în Ucraina

12:50

Femeile care caută să se angajeze ca lucrătoare casnice în Emiratele Arabe Unite susțin că sunt ținute cu forța și abuzate luni de zile în spații de cazare mizerabile, în timp ce recrutorii lor le vând prin aplicații și pe rețelele sociale, potrivit The Guardian. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Într-o serie de interviuri realizate … The post Abuzurile șocante la care sunt supuse menajerele în Emiratele Arabe: „Stăm întinse pe podea până cineva ne cumpără” first appeared on ZUGO. Articolul Abuzurile șocante la care sunt supuse menajerele în Emiratele Arabe: „Stăm întinse pe podea până cineva ne cumpără” apare prima dată în ZUGO.