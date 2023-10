Două posturi TV, fără licență

18:00

Reparația podului de pe strada Mihai Viteazul din capitală ar mai putea dura vreo doi ani. Asta chiar dacă finalizarea lucrărilor era preconizată până la finele acestui an. La mai bine de un an de când au fost impuse restricții de circulație și după jumătate de an de când a început propriu-zis reabilitarea podului, nici 50 la sută din lucrările planificate nu au fost realizate. În timp ce autoritățile locale și cele centrale se acuză reciproc, șoferii trec zilnic prin ambuteiaje infernale.