Festivalul de Film Astra vine, pentru al doilea an consecutiv, la Chișinău. Secretarul de Stat al DRRM, prezent la deschiderea evenimentului

18:10

R. Moldova este recunoscătoare Cehiei pentru susținerea parcursului nostru european. Declația a fost făcută de președintele Maia Sandu în cadrul vizitei sale la Praga, la invitația omologului său ceh, Petr Pavel. ”Cu Președintele Pavel am discutat cum să aprofundăm cooperarea economică. Am exprimat speranța că Moldova va rămâne în continuare o prioritate a asistenței cehe. În discuția cu omologul meu ceh, am reconfirmat viziunea noastră comună că extinderea Uniunii Europene este o investiție în...