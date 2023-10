Candidata PAS la Zahoreni spulberă acuzațiile PSRM, precum că primarul a fost bătut: „Fiul meu a fost acasă”

11:50

Actriţa Jada Pinkett Smith a dezvăluit miercuri că s-a separat de soţul ei, actorul american Will Smith, din 2016, în contextul în care cuplul se află cu regularitate în atenţia presei, transmite digi24.ro. Cuplul, supranumit „The Smiths" a ajuns pe prima pagină a ziarelor în 2022, când actorul din saga „Men in Black" l-a pălmuit […]