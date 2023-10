Două violoniste și o solistă de balet s-au ales cu titlul onorific „Artist al Poporului”. Maia Sandu a semnat decretul

19:50

Un accident în lanț, cu implicarea a patru automobile, s-a produs sâmbătă, 14 octombrie, după-amiază, pe traseul R1 (Chișinău-Ungheni), între satul Sipoteni și satul Bahmut. În urma accidentului, patru persoane, inclusiv un copil de zece ani, au ajuns la spital pentru îngrijiri medicale. Un automobil implicat în accident a ars complet, a declarat pentru NM […]