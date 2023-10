Meteorologii prognozează înghețuri pentru 17-19 octombrie

18:30

Operatorul Air Moldova are datorii față de pasageri de milioane de euro. Compania deține o singură navă care se află în reparație. Tot ea are certificatul de operator aerian suspendat. La sfârșitul lunii septembrie urma să aibă loc adunarea creditorilor Air Moldova, unde să fie aprobat un plan de restructurare... The post Air Moldova are datorii de milioane față de pasageri și o singură navă care e în reparație appeared first on ALBASAT.