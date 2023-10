Maia Sandu, avertizare la forumul din Cehia: „Dacă eșuăm, vom fi trași înapoi în sfera de influență a Rusiei”

13:40

Candidatul Partidului „Schimbării” la funcția de primar general al municipiului Chișinău, Ștefan Gligor, tot el lider al formațiuni politice, a dat start sâmbătă, pe 14 octombrie, campaniei electorale. Gligor a ales să o facă pe fundalul Hotelului „Național” din centrul capitalei, aflat în ruine. Gligor și-a prezentat astăzi echipa de consilieri locali și municipali, precum […] The post Partidul „Schimbării” s-a lansat în campania electorală. Gligor: „Chișinăul are nevoie de un primar care nu poate fi cumpărat” appeared first on NewsMaker.