Natalia Morari: În timp ce Alaiba vorbește despre Google Maps, lemnul de foc s-au scumpit

09:30

Autoritatea aeronautică civilă a venit cu precizări despre Autorizarea zborului Tel Aviv – Chisinau, din 12 octombrie: in seara zilei de 12 Octombrie 2023 a fost emisă autorizația pentru efectuarea zborului neregulat (charter) pe ruta Tel Aviv – Chisinau solicitat de către compania aeriană. Totodată, pentru a evita interpretarea gresita și dezinformărea cetățenilor, precizăm: 1. […] The post Autoritatea aeronautică civilă a venit cu precizări despre Autorizarea zborului Tel Aviv – Chisinau appeared first on Omniapres.