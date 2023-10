Cod galben de îngheț în toată țara. Ce temperaturi prognozează meteorologii

10:10

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de felicitare pentru orașul Chișinău și locuitorii acestuia, pe 14 octombrie – zi în care capitala țării marchează 587 de ani de la prima atestare documentare. „La mulți ani” – le-a urat președinta Sandu tuturor chișinăuienilor. Președinta susține că a văzut pentru prima dată Chișinăul când […] The post Maia Sandu, de hramul orașului: „Am văzut pentru prima dată Chișinăul când aveam 4 ani. Am fost fascinată” appeared first on NewsMaker.