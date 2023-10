„Evacuarea va fi agitată și haotică, vor fi mulți”. Ministerul de Externe așteaptă confirmarea din Egipt pentru salvarea moldovenilor din Gaza

09:50

Partidul Liberal (PL) s-a lansat în campanie electorală pentru alegerile generale locale, în seara zilei de 13 octombrie. Lansarea a avut loc la Crucea Libertății și Unității Neamului Românesc, ridicată pe dealul satului Colonița, la intersecție cu satul Tohatin. „Uniți pentru neam și Chișinău" – este sloganul cu care candidatul PL la șefia Primăriei Chișinău,