Un american a primit o amendă de 1,4 milioane de dolari pentru că a depășit viteza legală

Două alpiniste, care erau în competiție să vadă cine va fi prima femeie din America ce reușește să escaladeze toate cele 14 vârfuri montane de peste 8.000 de metri altitudine, au murit în timpul ultimei ascensiuni pe care o mai aveau de realizat pentru a stabili recordul, potrivit New York Post, citat de Digi24.