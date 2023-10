Monitorizarea mass-mediei în campania electorală pentru alegerile locale generale din 5 noiembrie 2023. Raport nr.1 (1 – 11 octombrie 2023)...

13:40

La 4 octombrie, Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) a aprobat câteva completări la dispoziția pe care a emis-o în februarie 2022, atunci când a fost declarată stare de urgență pe teritoriul Republicii Moldova în legătură cu „situația legată de securitatea regională și pericolul la adresa securității naționale”, produsă în contextul războiului din Ucraina. Între altele,… The post Blocarea surselor online utilizate în războiul informațional. Ce presupun recentele completări din dispoziția CSE? first appeared on CJI.