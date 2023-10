„Păstrăm șanse de calificare la EURO 2024”. Naționala R. Moldova a remizat cu Polonia

10:00

Organizaţia Human Rights Watch (HRW) a acuzat joi Israelul că foloseşte fosfor alb în operaţiunile militare din Gaza şi Liban, transmit dpa şi EFE, citat de Agerpres. HRW afirmă că a verificat înregistrări video realizate marţi şi miercuri în care se văd „multiple explozii în aer de fosfor alb lansat de …