Naționala Moldovei a obținut un egal în fața echipei lui Lewandowski. FMF: Sunt șanse de calificare la Campionatul European

Patru polițiști sunt investigați penal. Ar fi falsificat date despre șoferii care nu aveau dreptul să mai conducă. Mai exact ar fi introdus în baza de date alte nume decât cele reale, indicate în procesele verbale, în privința șoferilor care au încălcat regulile de conducere a autovehiculelor. Printre cazurile documentate figurează și șoferi contravenienți cu