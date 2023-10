Expulzarea palestinienilor din Fâşia Gaza este „sortită eşecului”, afirmă Blinken

18:10

Soldații ruși coborau din tancuri în fața casei lor. Ea puse farfuria pe masă și-i spuse că a apărut pe stradă mașina cu pâine, din urma căreia aleargă tot cartierul lor. - Du-te chiar acum că am și uitat cum arată pâinea. - Atât de mulți oameni aleargă la magazin că nu știu dacă am să mai prind și eu vreo franzelă ceva. - Bine, fac cum zici, îi spuse ea și ieși din cameră. În vestibul, de unde el nu avea cum s-o vadă, își șterse cu un șervețel rujul de pe buze și își îmbrăcă paltonul de iarnă....