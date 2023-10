Decizia Erevanului care ar „crea garanţii suplimentare pentru Armenia” îl înfurie pe Putin

17:20

Melvin Vopson, pe numele său real, Marian Vopsaroiu, un renumit fizician român, susţine că are dovezi că realitatea în care trăim este, de fapt, un mare simulator şi ne aşteaptă o mare catastrofă informațională, transmite Antena3. Dr.Melvin Vopson on simulation theorypic.twitter.com/KSpwnnrmNK https://t.co/e4H9cqJ9mN — MoonPigeon (@TheMoonPigeon) October 12, 2023 „Studiile mele indică o posibilitate bizară și […] Articolul Avertismentul unui fizician: Am dovezi că trăim într-o simulare pe computer, ca în Matrix, fiind posibilă o catastrofă apare prima dată în Realitatea.md.