Alegeri cruciale în Polonia – Deși a înregistrat un scor bun, partidul de guvernământ PiS nu poate forma guvernul – Opoziția anunță victoria în alegeri

Israelul asediază complet Fâșia Gaza. Nu va fi electricitate, mâncare, combustibil, totul este închis, spune ministrul israelian al apărării. „Luptăm împotriva animalelor umane și acționăm în consecință. Am ordonat un asediu complet al Fâșiei Gaza. Nu va fi electricitate, mâncare, combustibil, totul este închis", a spus ministrul israelian al apărării Yoav Galant. Purtătorul de cuvânt ...