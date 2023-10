Primar ales pe lista PDM, acum candidează din partea PAS

14:50

O moldoveancă în vârstă de 59 de ani a decedat în Austria. Familia solicită din inimă ajutor pentru repatrierea corpului. O campanie de strângere de fonduri a fost lansată de către Natalia Roșca, pentru mama sa, Alla Pînzaru, care a decedat în Austria. Femeia de 59 de ani se deplasa la fiica ei, în Franța. […]