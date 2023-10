Alertă meteo: cod galben de intensificări ale vântului în toată țara

15:10

Pe 25, 28 și 29 octombrie monospectacolul „NADEZHDINY” va fi jucat în premieră la Comunitatea Evreiască din Republica Moldova, Centrul Comunitar Evreiesc «Kedem» (str. Eugen Doga 5). Este imposibil să inventezi o asemenea istorie. Doar viața ne oferă astfel de întâmplări la cumpăna dintre secole, epoci și generații. Și din acest motiv nu trebuie să […] The post Actrița Masha Mashkova, în monospectacolul de autor „NADEZHDINY”. Locul premierei – Chișinău appeared first on NewsMaker.