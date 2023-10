FOTO Moldoveanca Daniela Tcaci a cucerit bronzul la Balcaniada de judo U23, care a avut loc în Turcia

14:30

Începând cu data de 7 octombrie până în prezent, peste 516 de cetățeni ai Republicii Moldova, aflați în Israel, s-au întors acasă. În aceeași perioadă de timp, potrivit Ministerului Afacerilor Externe (MAEIE), 253 de cetățeni moldoveni au plecat spre Tel-Aviv. Autoritățile precizează că Aeroportul Internațional Ben Gurion rămâne deschis. Chișinăul vine în acest context cu […]