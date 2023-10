Vasiloi n-a fost demis după atacul de la Aeroport pentru că l-a „protejat” președintele Parlamentului? Grosu: „Astea-s minciuni”

14:00

Un cetățean al Republicii Moldova, locuitor al regiunii transnistrene, a fost rănit în Israel, scrie presa locală. Potrivit sursei citate, bărbatul a fost rănit ușor în urma unui atac cu rachete asupra Tel Avivului. Dumitru, originar din Bender, susține că mergea pe bicicletă când, în apropiere de el a căzut o rachetă. Bărbatul a […]