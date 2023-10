video | Putin, noi declarații despre R. Moldova: „Important e că încă nu se pot lipsi de gazul rusesc”

17:00

Atacul neașteptat al militanților Hamas asupra Israelului, declanșat sâmbătă dimineață, a scos la iveală că președintele Rusiei, Vladimir Putin, și premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, nu mai sunt atât de buni prieteni pe cât lăsau să se vadă. Liderul de la Kremlin s-a ferit să condamne atacul și s-a rezumat doar la a blama eforturile diplomatice …