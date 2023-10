Cer noros, iar pe alocuri – ploi slabe. Cum va fi vremea în Moldova săptămâna viitoare

13:50

La Kiev a fost deschis un dosar penal împotriva lui Alexei Arestovici, scrie Meduza. Fostul consilier al şefului Biroului preşedintelui Ucrainei a spus, într-un discurs, că femeile sunt ființe cu care mai întâi de toate îți dorești să faci sex, apoi să le ofensezi și să „le sufoci fără oprire", și că femeile „ar trebui […]