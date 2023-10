Adrian Albu: Banii bugetului municipal se cheltuie acum mai puțin eficient și deseori plătim noi

11:50

Adrian Albu, candidatul Partidului Socialiştilor din Republica Moldova la funcţia de Primar general al municipiului Chişinău, a identificat soluţii competente pentru problemele de infrastructură din Chişinău. Despre aceasta el a declarat în cadrul unui interviu pentru TRIBUNA. Potrivit spuselor sale, un programul cu care va veni în acest sens va fi denumit generic „Stop ambuteiajelor […] The post Adrian Albu: Noi am identificat mai multe soluţii competente pentru problemele de infrastructură din Chişinău appeared first on Omniapres.