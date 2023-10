Popescu a discutat cu omologul său egiptean: „Reprezentantul nostru consular se va deplasa la Rafah pentru a ajuta moldovenii să fie evacuați din Fâșia Gaza către Cairo”

11:50

Moldcell, operatorul de telecomunicații digitale și servicii financiare din Republica Moldova, a fost selecționat pentru prestigioasele premii World Communication Awards 2023 (WCA). Realizările companiei au asigurat nominalizări la trei categorii semnificative: Woman in Telecom, People and Culture Award și The Social Contribution. World Communication Awards (WCA) este recunoscut pe scară mondială ca fiind una dintre cele mai prestigioase distincții din industria telecomunicațiilor.