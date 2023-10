Ultimatumul dat de Israel către Hamas a expirat – Armata israeliană pregătită pentru ofensivă aeriană, terestră și navală în Gaza

12:20

Peste o sută de mii de vizitatori sunt așteptați, azi şi mâine, la Ziua Națională a Vinului cu genericul „Vinul nostru cucereşte lumea”, ediția din acest an, a XXII-a la număr, celebrează un deceniu de succese ale Vinului Moldovei Aceasta este considerată cea mai mare sărbătoare și unica zi națională din lume, dedicată Vinului Moldovei ... VIDEO-FOTO: La Chșinău a început Ziua Națională a Vinului cu genericul „Vinul nostru cucereşte lumea” The post VIDEO-FOTO: La Chșinău a început Ziua Națională a Vinului cu genericul „Vinul nostru cucereşte lumea” appeared first on Politik.