Israel: Informații actualizate despre situația de securitate și activitatea Ambasadei R. Moldova

Trecerea la ora de iarnă 2023 are loc în noaptea de sâmbătă, 28 octombrie, spre duminică, 29 octombrie. Ceasurile se dau înapoi cu o oră, iar ora 4:00 devine ora 3:00. Astfel, ultima zi de duminică din luna octombrie va fi cea mai lungă din acest an, având 25 de ore.