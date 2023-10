Armata israeliană susține că l-a omorât „creierul” atacurilor Hamas din 7 octombrie

14:20

Thierry Breton, comisarul european pentru Piaţa Internă, i-a trimis, miercuri, o scrisoare șefului Meta, Mark Zuckerberg, în care i-a cerut să dea explicații, în maximum 24 de ore, despre dezinformările legate de conflictul din Israel apărute pe Facebook. Oficialul european a cerut explicații similare și de la X, platformă cunoscută anterior ca Twitter. Urmărește-ne pe … The post Comisarul european pentru Piaţa Internă i-a cerut lui Zuckerberg să dea explicații în 24 de ore despre dezinformările privind conflictul din Israel first appeared on ZUGO. Articolul Comisarul european pentru Piaţa Internă i-a cerut lui Zuckerberg să dea explicații în 24 de ore despre dezinformările privind conflictul din Israel apare prima dată în ZUGO.