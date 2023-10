50 de moldoveni, aflați în Fîșia Gaza, au solicitat asistență. MAEIE: „Riscurile pentru viața lor sunt majore”

11:00

În cazul în care duminica viitoare ar avea loc alegeri prezidențiale, pentru Maia Sandu și-ar oferi votul 51,7%, pentru Ion Ceban – 10,5% iar pentru Igor Dodon – 10,4%. Cel puțin aceasta reiese din rezultatele unui sondaj, prezentat pe 13 octombrie și finanțat de Comunitatea WatchDog.MD. Menționăm că studiul a fost realizat în municipiul Chișinău. […]