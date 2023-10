„Ești o voce foarte valoroasă”: O tânără din Moldova a întors toate scaunele la „Vocea României”

09:50

Israelul cere ca peste un milion de oameni din nordul Fâșiei Gaza să se mute în sud în următoarele 24 de ore. Anunțul a fost făcut de Organizația Națiunilor Unite (ONU), relatează BBC News. Potrivit ONU, ordinul trebuie anulat. Într-o reacție, reprezentantul Israelului la ONU Gilad Erdan a spus că declarația organizației „este rușinoasă". Reprezentanții […]