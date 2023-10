Europarlamentar: Aderarea R. Moldova la UE este posibilă, dar va depinde de ritmul reformelor

14:00

Semnătura electronică va putea fi obținută la distanță, consumatorul nu va mai avea dreptul de a returna un bun în primele 6 luni de la achiziție, iar termenul de valabilitate pentru foile de parcurs va fi eliminat. Acestea, dar și alte prevederi se conțin în noul pachet de modificări normative privind facilitarea activității mediului de afaceri.