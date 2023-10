(foto) O scurtă incursiune în Chișinăul din 1988. Cum sărbătoreau locuitorii capitalei Hramul orașului în trecut

13:45

Într-o zi la birou am văzut o postare sponsorizată despre filmul autohton „Tunete" care urma să apară pe marile ecrane din Moldova în această toamnă. Din curiozitate, am intrat să privesc trailerul și acum mă bucur că am făcut-o, pentru că am fost cuprinsă de emoții și asta mi-a plăcut. În special, am îndrăgit anexarea la trailer a versiunii remixate a cântecului „Dacă ploaia s-ar opri" de Cargo. Atunci m-am întrebat: „Oare cum m-aș simți după vizionarea întregului film?". Am scris pe pagina mea de Facebook despre faptul că abia aștept să-l văd și la scurt timp în redacție s-a anunțat că echipa noastră este invitată la premiera închisă a acestui lungmetraj. Evident, m-am candidat să plec la eveniment. Astfel, le mulțumesc legilor universului pentru această oportunitate, dacă acestea există! Totuși, istoria nu s-a terminat aici. La un timp și mai scurt, mi s-a dat sarcina să realizez un material despre două personaje importante ale filmului: Victor, jucat de Nicolae Cernomaz, și Zinca, jucată de Tincuța Josan.