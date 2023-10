În ultimele 24 de ore, 121 de moldoveni au revenit din Israel în Republica Moldova

11:20

Sâmbătă, 14 octombrie, credincioșii din România o sărbătoresc pe Sfânta Parascheva, iar an de an, hramul acesteia transformă Iașiul în cel mai mare centru de pelerinaj din țară, credincioșii înălțând rugăciuni pentru sănătate și pace la racla cu moaștele acesteia. În acest an, peste 15 mii de oameni participă sâmbătă la Sfânta Liturghie de la Catedrala Mitropolitană din Iași, în timp ce la rând sunt 65 mii de pelerini care așteaptă să se închine la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, timpul de așteptare depășind 25 de ore, potrivit news.ro.