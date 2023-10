Armata israeliană anunţă o nouă „fereastră” de şase ore în care palestinienii să părăsească nordul Fâşiei Gaza

19:30

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, au fost surprinse, vineri, de un raid aerian în Israel. Într-o filmare postată pe platforma X (fostă Twitter) se vede cum cei doi oficiali sunt conduși la adăpost, transmite Digi24.ro. Tel Aviv: President Herzog and @vonderleyen and @EP_President taken to a shelter due to Rockets that were launched from Gaza pic.twitter.com/EAGEynImgb — Amichai Stein (@AmichaiStein1) October 13, 2023 Ursul...