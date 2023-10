PL s-a lansat în campanie electorală. Ghimpu: „Misiunea noastră este să le amintim celor care ne-au dorit moartea politică că suntem vii”

20:00

Primarul suspendat al capitalei, Ion Ceban, tot el candidat al Mișcării Alternativa Națională (MAN) la funcția de edil al municipiului Chișinău, susține că municipalitatea a investit, în ultimii patru ani, 740 milioane de lei pentru dezvoltarea suburbiilor. „O sumă record", a declarat Ceban pe 12 octombrie, în cadrul unei conferințe susținute în calitate de președinte […]