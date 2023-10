Arabia Saudită amână acordul de normalizare cu Israelul şi se angajează cu Iranul

08:20

China a făcut în acest an economii de aproape 10 miliarde de dolari, prin achiziţii record de petrol din ţările care fac obiectul sancţiunilor occidentale, conform calculelor Reuters bazate pe date de la traderi şi despre nave, transmite Reuters. O consecinţă neintenţionată a sancţiunilor impuse de Statele Unite şi de alţii asupra Rusiei, Iranului şi […]