Meteo: astză, 14, octombrie va fi zi de vară, cu până la +25 de grade Celsius

Strigăt de ajutor din partea unei familii de moldoveni. Natalia Roșca are nevoie de suport pentru a repatria corpul neînsuflețit al mamei sale, în vârstă de 59 de ani, care a decedat într-un spital din Austria. Familia mai are nevoie de ajutor pentru acoperirea cheltuielilor de tratament și spitalizare în instituția medicală de peste hotare, […]