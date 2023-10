Antonia, nevoită să urce pe scenă și să cânte la doar câteva ore după ce a primit cea mai tristă veste. „Îmi băteau în dubă, urlau, dar nu aveam ce să fac”

Antonia a trecut prin momente foarte grele după moartea bunicului ei. Artista a povestit cum a ajutat-o Alex Velea să treacă peste acest episod extrem de dificil din viața ei. • Antonia are o viață de film, o carieră în plină ascensiune, o familie frumoasă și mulți urmăritori tind să creadă că nu are nicio problemă, însă în realitate, ca orice om, are și ea momentele ei grele. Moartea bunicului, cu doar două ore înainte să intre pe scenă, a fost doar unul dintre ele. Antonia a povestit că, indif...

